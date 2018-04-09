Людмила Чернова: в Краснодаре построят бассейн, способный принять ЧМ

Сейчас решается вопрос о федеральном финансировании на строительство бассейна в следующем году.
По словам министра физкультуры и спорта края Людмилы Черновой, власти региона рассчитывают, что строительство комплекса бассейнов, который будет способен принимать чемпионаты мира, завершится в 2020 году.
Чернова отметила, что сначала в бассейне планируется проводить этапы первенства мира, российские и местные соревнования, что позволит обучить персонал и испытать инфраструктуру.
Она пояснила, что в новом комплексе будет бассейн, параметры которого удовлетворяют требованиям для проведения соревнований такого уровня, сообщает ТАСС.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту