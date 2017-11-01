Лыжника Александра Легкова лишили медалей Олимпиады в Сочи

Российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова признали виновными в нарушении антидопинговых правил.

Их дисквалифицировали пожизненно, таким образом спортсмены не смогут выступить на Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в Южной Корее. Аннулировали их результаты на Играх 2014 года в Сочи. Тогда Легков завоевал золото на дистанции 50 км и серебро в составе сборной России в эстафете 4×10 км.

Заседание комиссии МОК под руководством Дениса Освальда с участием отстраненных российских лыжников прошло в Лозанне 31 октября.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена отстранила от соревнований участников Игр-2014 в Сочи Легкова, Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент Олимпийского комитета России Александр Жуков 26 апреля сообщил, что сборная РФ будет участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Ранее он заявил, что Международный олимпийский комитет в сентябре примет окончательное решение о допуске российских спортсменов к Олимпиаде в Пхенчхане.

Всемирное антидопинговое агентство в марте назвало условия участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018. WADA потратило 3,7 млн долларов на расследование допингового скандала в России.

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