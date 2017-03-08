style=»width: 100%;»> Мацестинский чай получил высокую награду на выставке продуктов питания

В Дубае на всемирной выставке продуктов питания Gulfood-2017 Мацестинский чай получил высокую награду — золотые медали. Эксперты по достоинству оценили самый северный в мире, кубанский, чай. А право участвовать в этой международной выставке сочинским чаеводам предоставили по итогам конкурса «За производство высококачественной биологически безопасной продовольственной продукции», который организовал Минсельхоз России.

Отметим, что сочинская фабрика, получившая золотые медали в Дубае, выпускает более 120 видов чая и является постоянным участником российских и международных выставок. Так, ранее аграрии уже завоевали Гран-при на выставке World Food Moskow, а также медали высшей пробы на фестивале чая и кофе в Санкт-Петербурге, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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