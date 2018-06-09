Мацуев, Карпин и Губерниев поддержали сборную РФ по футболу

Пианист Денис Мацуев сказал, что верит в успех сборной команды России на предстоящем чемпионате мира по футболу.

«Я болею за нашу сборную, несмотря на то, что ее критикуют. И я верю в нашу сборную и нашего тренера Станислава Черчесова», — подчеркнул он.

В поддержку команды также высказались пятикратные олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Наталья Ищенко и Светлана Ромашина.

«Мы можем сколько угодно ругать наших футболистов, сколько угодно наблюдать не самые удачные матчи. Но при этом мы верим в нашу команду, верим в наших ребят. Мне кажется, нужно пожелать им выйти из группы, а дальше уже будем болеть от души», — сказала Ромашина.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин присоединился к флешмобу «Усы надежды» в поддержку Станислава Черчесова и сборной России.

«Поддержим нашу сборную на домашнем чемпионате мира по футболу!» — написал Карпин в своем Instagram, опубликовав свое фото с усами.

Ранее во флешмобе принял участие спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на групповом этапе чемпионата мира команда проведет матчи с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (20 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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