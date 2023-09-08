МАГАТЭ консультирует Казахстан по вопросу строительства АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оказывает консультационную поддержку правительству Казахстана в связи с планом строительства АЭС, сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

По данным МИД республики Мухтара Тлеуберди Представитель Казахстана в международных организациях, расположенных в Вене, вручил верительные грамоты главе агентства. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи.

“Во время моего визита в Казахстан в апреле этого года была отмечена активизация сотрудничества в двусторонних проектах, таких как атомная энергетика, лечение онкологических заболеваний, развитие ядерных технологий и обучение местного персонала”, – сделал заявление Гросси.

Он также сообщил, что правительству Казахстана оказывается необходимая консультативная поддержка по вопросу строительства первой в стране АЭС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев о 1 сентября в своем обращении к народу он говорил о вынесении вопроса строительства АЭС на всенародный референдум.

По его словам, необходимо изучить мнение общественности по этому вопросу и продолжить всестороннее обсуждение.