МАГАТЭ приступило к оценке выбранной площадки для АЭС в Казахстане

Эксперты МАГАТЭ приступили к работе по оценке потенциальной площадки, выбранной для строительства АЭС вблизи поселка Улькен в Алма-Атинской области Казахстана, сообщает Министерство энергетики Казахстана.

“Миссия МАГАТЭ приступила к оценке результатов исследований на выбранной для АЭС площадке”, – сообщили в министерстве.

Согласно сообщению, эксперты МАГАТЭ будут работать со 2 по 6 октября.

“В рамках миссии эксперты МАГАТЭ выберут место для атомной электростанции в потенциальная территория (Алма-Отинский район, село Улкен) изучает документы по По результатам работы будет представлен отчет с предложениями и рекомендациями по дальнейшему определению оптимального места для строительства АЭС.

Несколько месяцев назад Министерство энергетики Казахстана заявило, что территория поселка Улькен Джамбильского района Алма-Атинской области выбрана как наиболее подходящая территория для строительства АЭС.

Власти Казахстана в настоящее время рассматривают несколько потенциальных подрядчиков для строительства АЭС: китайскую CNNC, южнокорейскую KHNP, Росатом и французскую EDF

В начале сентября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к народу страны предложил вынести вопрос строительства АЭС на всенародный референдум.