Магазины «Магнит» на Черноморском побережье будут работать круглосуточно

Такой режим работы будет действовать в летнее время.

На круглосуточный режим работы перейдут магазины в Анапе на Анапском шоссе, в Геленджике на улице Советской, 71, в Туапсе на улице Гагарина, 3А, в Сочи на улице Транспортной, 2а и в переулке Виноградном, 2, а также в Адлере на улице Приреченской, 4 и в Лазаревском на улице Калараш, 111, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе торговой сети.

Также часть магазинов «Магнит» перейдет на продленный режим работы.

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