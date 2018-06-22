«Магнит» и X5 Retail Group обменялись топ-менеджерами

Директор по работе с инвесторами «Магнита» Тимоти Пост покидает компанию и переходит в X5 Retail Group.

Он начнет работать в X5 в июле. Пост занимал должность директора по работе с инвесторами «Магнита» около шести лет, сообщает ТАСС.

На должность генерального директора «Пятерочки» (входит в X5 Retail Group) назначили Сергея Гончарова, который ранее возглавлял «Магнит Косметик». Гончаров пришел в Х5 в марте. С 2013 года до конца 2017 года он работал в «Магните», до этого — в Sony Corporation, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на должность исполнительного директора «Магнита» назначили экс-главу «Пятерочки» Ольгу Наумову. В «Магнит» из X5 Retail Group также перешли Артем Смоленский, занимавший различные посты в операционном управлении сети «Пятерочка» и Татьяна Князева, работавшая директором по развитию персонала «Пятерочки» с 2014 по 2017 год.

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий в феврале покинул компанию. Он продал практически все свои акции группе ВТБ.

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