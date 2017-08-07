«Магнит» купил производителя картофеля в Липецкой области

Сумма сделки не разглашается.

АО «Тандер», основное юрлицо ритейлера «Магнит», завершило покупку 99,9% ООО «Москва на Дону», входившую в группу компаний «Малино». Еще 0,1% владеет ООО «Тепличный Комплекс «Зеленая Линия», полностью контролирующийся «Тандером», пишет РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», компания в июне подала заявку в ФАС на покупку производителя овощей в Липецкой области. Ведомство удовлетворило ходатайство. «Магнит» в январе начал строительство в Краснодаре центра по выращиванию шампиньонов.

В Краснодаре «Магнит» открыл четыре тестовые аптеки. Они работают на базе магазинов «У дома» и гипермаркетов «Магнит». В Краснодаре также открылся первый магазин «Магнит-опт».

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