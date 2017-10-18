«Магнит» начал переговоры о приобретении сибирской торговой сети ЕТК

Ретейлер направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ ходатайство о приобретении 100% долей компании.

Сейчас руководство «Магнита» обсуждает с владельцами ООО «ЕТК» условия сделки, которая может быть совершена после получения согласования ФАС. В случае подписания соглашения «Магнит» станет владельцем 100% долей в уставном капитале ЕТК. Краснодарский ретейлер получит возможность открыть не менее 153 торговых точек и трех гипермаркетов общей торговой площадью около 62,417 тыс. кв. м. Отмечается, что основные параметры сделки уже определили.

ЕТК является владельцем прав аренды торговых площадей в Красноярском крае и республики Хакасия. На них сейчас работает региональная розничная сеть «Красный Яр», сообщает «Интерфакс».

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