«Магнит» начал подготовку к масштабному выходу на аптечный рынок

Ретейлер планирует выкупить у своего нового акционера «Марафон Групп» фармацевтический дистрибьютор «СИА Групп».

Об этом говорится в сообщении ретейлера на Лондонской фондовой бирже.

Дистрибьютор «СИА Групп» сейчас насчитывает 39 региональных представительств. Это один из активов субхолдинга «Марафон Фарма», в который также входят, в частности, аптечные сети «А-Мега», «Да, здоров!» и «Азбука Life». В сообщении «Магнита» уточняется, что ретейлер начинает юридический и финансовый анализ «СИА Групп». Потенциально аптеки могут быть интегрированы в значительную часть принадлежащих «Магниту» магазинов косметики, магазинов «у дома» и гипермаркетов. По словам ретейлера, это позволит быстро и с незначительными капитальными затратами создать масштабную аптечную сеть.

Несмотря на готовящуюся покупку фармдистрибьютора, «Магнит» не отказывается от развития магазинов «Магнит Косметик». Сейчас эти магазины находятся в стадии получения лицензии на продажу лекарств. Ретейлер рассчитывает, что Госдума примет законопроект, разрешающий продажу безрецептурных лекарств в супермаркетах и магазинах, сообщает РБК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Магнит» планировал выход на аптечный рынок еще в марте прошлого года. Первые тестовые аптеки открылись в июле. Всего к концу 2017 года на юге России розничная сеть запустила 51 аптеку.

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий в феврале покинул компанию. Он продал практически все свои акции группе ВТБ. Должность генерального директора «Магнита» занял Хачатур Помбухчан.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник