По данным компании, контрейлерная перевозка позволит сократить время транспортировки грузов и снизить ее себестоимость.

«Контрейлерная технология подразумевает комбинирование автомобильного и железнодорожного транспорта: автопоезд грузится на специальную платформу, которая идет по рельсам. Такая доставка позволит сократить время транспортировки груза по маршруту Новосибирск — Москва — Новосибирск на три дня. Себестоимость перевозки в одном направлении по сравнению с автомобильной снизилась на 5%», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

Ретейлер планирует использовать контрейлерные перевозки на тех маршрутах, где можно существенно сократить время доставки. Это регионы Сибири и Урала, а также некоторые южные районы со сложным рельефом и большой транспортной загруженностью.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в индустриальном парке Краснодара «Магнит» открыл комбинат хлебопродуктов.

Фоторепортаж с открытия комбината смотрите здесь.

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