«Магнит» одобрил приобретение компании «СИА Групп» за 5,7 млрд рублей

Совет директоров ПАО «Магнит» одобрил приобретение компании-фармдистрибутора.

Решение о покупке было принято как оптимальное после длительного изучения альтернативных возможностей развития аптечной сети и «Магнит Косметик». Миноритарии считают, что развивать смежные сегменты можно было гораздо менее затратными способами. Аналитики прогнозируют, что синергия с СИА принесет «Магниту» незначительное увеличение выручки — на 3-4%. При этом они отмечают общую негативную ситуацию на рынке ретейла в связи с ослаблением потребительской активности.

Цена сделки составит не более 5,7 млрд рублей, а оплачена она будет акциями «Магнита». Для этих целей ретейлер увеличит объем выкупа по программе buyback с планировавшихся до конца года 16,5 млрд рублей до 22,2 млрд рублей. Владелец «СИА Групп» берет обязательство не продавать акции «Магнита», которые получит за продаваемый актив, в течение не менее чем трех лет.

«СИА Групп» — шестой по величине дистрибутор лекарств в России с долей 3,8%. Выручка компании за прошлый год составила 54,5 млрд рублей.

«Финальные условия сделки — оплата акциями, не подлежащими продаже в течение трех лет — максимально соответствуют интересам всех акционеров ПАО «Магнит». Теперь мы сможем быстро реализовать нашу стратегию по превращению «Магнит Косметик» в единый формат мирового уровня, совмещающий здоровье, личную гигиену и красоту и представленный на всей территории России как онлайн, так и офлайн»,— подчеркнул заместитель председателя совета директоров «Магнита» Пол Фоли.

Ранее планы развития сети через покупку фармдистрибутора «СИА Групп» вызвали негативную реакцию у миноритарных акционеров, которые подчеркивали, что у компании много проблем с основным операционным бизнесом, а покупка СИА лишь отвлекает от их решения, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Магнит» планировал выход на аптечный рынок еще в марте прошлого года. Первые тестовые аптеки открылись в июле 2017 года. Всего к концу прошлого года на юге России розничная сеть запустила 51 аптеку.

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий в феврале покинул компанию. Он продал практически все свои акции группе ВТБ. Должность генерального директора «Магнита» занял Хачатур Помбухчан.

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