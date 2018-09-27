«Магнит» опустился со второго на четвертое место в рейтинге компаний Forbes

Журнал 27 сентября представил ежегодный рейтинг 200 крупнейших компаний России, который составлен по объему выручки за 2017 год.

Рейтинг опубликован на сайте издания.

На первом месте находится компания «Лукойл», ее выручка составила 5 трлн 475,2 млрд рублей. На втором месте — X5 Retail Group с выручкой 1 трлн 295 млрд рублей. На третьем месте — компания «Сургутнефтегаз» с выручкой 1 трлн 175 млрд рублей. Компания «Магнит» занимает четвертое место с выручкой в 1 трлн 143,3 млрд рублей.

В прошлом году «Магнит» находился на втором месте после «Лукойла», выручка ритейлера составляла 1 трлн 74,8 млрд рублей, в то время как у «Лукойла» — 4 трлн 743,7 млрд рублей. X5 Retail Group находился на третьем месте с суммой выручки 1 трлн 33,7 млрд рублей.

В десятку ведущих компаний России также вошли «Татнефть», Группа компаний «Мегаполис», Evraz, НЛМК, «Новатэк», UC Rusal.

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