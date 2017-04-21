«Магнит» откроет первые тестовые аптеки в июне

Ретейлер «Магнит» планирует в июне открыть первые четыре аптеки на базе своих магазинов.

По словам заместителя гендиректора «Магнита» по продажам и HR Ильи Саттарова, в России работает 52,5 тыс. аптек, и более половины из них являются несетевыми.

На первом этапе ретейлер будет открывать аптеки на базе своих магазинов «у дома» и гипермаркетов, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в марте на сайте Headhunter «Магнит» разместил сообщение о поиске сотрудников для аптек в Краснодаре.

Менеджеры фармкомпаний сообщили, что над аптечным проектом ретейлера работает, в частности, Виктор Павленко, возглавлявший ООО «Ригла-Краснодар», бывший менеджер тульской сети «Твой доктор».

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