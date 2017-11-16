«Магнит» открыл распределительный центр в Заполярье

Логистический комплекс в Мурманской области стал 37-м распределительным центром розничной сети.

Строительство объекта началось в 2016 году. Общая площадь склада составляет более 33 тыс. кв. м. Он будет обслуживать около 150 торговых точек «Магнита» в области и за ее пределами. Появление нового комплекса позволило создать в регионе более 400 новых рабочих мест.

Сейчас в Мурманскую область продукция доставляется из распределительного центра Санкт-Петербурга.

В состав нового комплекса вошли склад хранения в естественных условиях, склад со встроенными холодильными камерами и камерами дозаривания бананов, административно-бытовой корпус, цех по переработке вторсырья, здание автотранспортного предприятия с ремонтной зоной и мойкой, топливно-заправочный и контрольно-технический пункты.

По данным на 30 сентября, в Мурманской области работают 70 магазинов «Магнит» в формате «у дома», два гипермаркета и 20 магазинов «Магнит Косметик», сообщает Retail.ru.

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