«Магнит» потратит 16,5 млрд рублей на выкуп собственных акций

Приобретением акций компании на Московской бирже займется «дочка» розничной сети АО «Тандер».

Совет директоров ретейлера утвердил условия и сроки реализации программы приобретения собственных акций в объеме 16,5 млрд рублей. В ближайшее время на основе этого решения заключат соглашение с биржевым брокером, который в рамках программы будет осуществлять операции по приобретению акций на открытом рынке.

Акции планируют выкупать в течение шести месяцев. Точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры. Максимальная цена приобретения составляет 4 тыс. 930 рублей за одну обыкновенную акцию и была определена как цена закрытия торгов на Московской бирже на 20 августа плюс 20%, сообщает РБК-Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 13 августа акции «Магнита» впервые за шесть лет упали ниже 4 тыс. рублей. В прошлый раз настолько серьезное снижение котировок произошло в феврале 2018 года после того, как экс-владелец «Магнита» Сергей Галицкий объявил о продаже 29,1% акций компании ВТБ.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник