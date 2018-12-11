«Магнит» продлил программу выкупа собственных акций до марта 2019 года

Условия программы при этом не изменились.

Выкуп акций планировали провести в течение шести месяцев с момента подписания договора с брокером. Программа направлена на обеспечение роста стоимости акций «Магнита» в течение пяти лет и удержание ключевых работников группы. Предполагается, что общее количество ее участников не превысит 50 человек.

Выкупом акций занимается компания «Ренессанс Брокер». Она приобретает их за свой счет, а затем продает АО «Тандер» по цене, привязанной к средней цене акций на Московской бирже за период выкупа акций, сообщает РБК-Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», программу запустили в сентябре. Планировалось, что она завершится к 28 декабря.

Акции «Магнита» впервые за шесть лет упали ниже 4 тыс. рублей. В прошлый раз настолько серьезное снижение котировок произошло в феврале 2018 года после того, как экс-владелец «Магнита» Сергей Галицкий объявил о продаже 29,1% акций компании ВТБ.

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