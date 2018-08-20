«Магнит» рассмотрит вопрос об обратном выкупе акций

Заседание совета директоров компании пройдет 21 августа.

На нем планируют выбрать секретаря совета директоров ПАО «Магнит», а также рассмотреть вопрос о проведении обратного выкупа акций для «обеспечения реализации долгосрочной программы мотивации группы».

На фоне этой новости акции компании ускорили рост на торгах Московской биржи. По состоянию на 11:45 20 августа акции «Магнита» выросли на 3,03%, до 4 тыс. 155 рублей, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», акции «Магнита» начали активно дешеветь с 9 августа на фоне новостей о введении новых санкций со стороны США. Они позволят блокировать счета и активы некоторых российских банков, среди которых ВТБ, который сейчас является основным владельцем «Магнита», а также Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, Газпромбанк и Россельхозбанк. В середине августа акции «Магнита» впервые за шесть лет упали ниже 4 тыс. рублей.

В прошлый раз настолько серьезное снижение котировок произошло в феврале 2018 года после того, как экс-владелец «Магнита» Сергей Галицкий объявил о продаже 29,1% акций компании ВТБ. Тогда котировки снизились с 5 тыс. 200 рублей до 4 тыс. 250 рублей, однако вскоре после смены руководства ретейлер заявил о росте на 20% стоимости акций компании.

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