«Магнит» разработал стратегию развития собственного производства до 2021 года

Планируется, что три основные производственные площадки будут располагаться в Краснодаре, Твери и Тольятти.

Об этом сообщил финансовый директор ретейлера «Магнит» Хачатур Помбухчан.

«Утверждена стратегия развития собственных производств до конца 2020 года. Компания начинает в 2018 году строительство второго комплекса теплиц для выращивания томатов и других парниковых культур на площадках Кубани. Активно смотрим на возможности реализации собственных садов с инфраструктурой хранения урожая», — сказал он.

Помбухчан отметил, что ранее ретейлер приобрел сельхозактив «Ростов-на-Дону». Теперь компания располагает собственными мощностями для производства картофеля, моркови, капусты, лука.

По его словам, основной упор компания сделает на развитии индустриального парка «Краснодар». Его запустят до конца 2020 года. Предприятие объединит производства грибов, макаронных и кондитерских изделий, полуфабрикатов, мороженого, замороженных овощей и фруктов, соков, детского питания, гигиенических средств, бытовой химии и косметики, рыбных деликатесов, плавленых сыров и масла, кормов для животных.

Инвестиции в проект за три года составят около 40 млрд рублей. Финдиректор ретейлера добавил, что общие инвестиции в производство с учетом других проектов могут быть в два раза больше, сообщает «Финмаркет».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре открыли самый большой в России завод по выращиванию шампиньонов. На заводе планируют получать 6,5 тыс. тонн продукции в год.

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