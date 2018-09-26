«Магнит» сделает из гипермаркетов ТРЦ

Совет директоров компании 26 сентября утвердил стратегию трансформации ритейлера.

На заседании также рассмотрели варианты развития магазинов «Магнит косметик» и аптек, в том числе возможность приобретения «СИА групп». Совет директоров поддержал покупку фармдистрибьютора.

В сообщении «Магнита» отмечается, что капитальные затраты, запланированные на конец года, составят 55 млрд рублей. По итогам текущего года ритейлер планирует открыть 1,5 тыс. магазинов формата «у дома», 700 магазинов косметики, 20 супермаркетов. Компания увеличит сеть «магазинов у дома», которые являются основным форматом компании, до 22,8 тыс. в 2023 году. Ритейлер также планирует нарастить долю с 9% в 2018 году до 15% в 2023 году. Также «Магнит» не будет развивать формат гипермаркетов — их переформатируют в ТРЦ, сообщает Retail.ru.

«Мы не предполагаем развития реального гипермаркета. Сегодня в «Магните» из всего нашего портфеля есть всего семь гипермаркетов с торговой площадью свыше 4,5-5 тыс. кв. м. Мы их переформатируем в торгово-развлекательные центры на базе своего «Семейного Плюс»», — сказала генеральный директор компании Ольга Наумова.

Она отметила, что компания сфокусируется на формате супермаркетов, уже идет работа над их редизайном, сообщает ТАСС.

По состоянию на 30 июня, сеть «Магнит» открыла 244 гипермаркета.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Магнит» вошел в топ-10 крупнейших компаний РФ.

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