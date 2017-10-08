«Магнит» стал крупнейшим работодателем в РФ среди частных компаний

Компания третий год подряд возглавляет соответствующий рейтинг, составленный Forbes.

Самый крупный работодатель России среди частных компаний — продуктовый ретейлер «Магнит». В штате компании числится 270 тыс. сотрудников. На второй строчке рейтинга — ретейлер X5 Retail Group со штатом в 196 тыс. 128 человек. Тройку лидеров замыкает «Сургутнефтегаз» с 117 тыс. 000 сотрудников.

Десять самых крупных компаний-работодателей страны имеют совокупный штат в 1,1 млн человек.

Полностью с рейтингом можно ознакомиться здесь.

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