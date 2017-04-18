«Магнит» стал третьим в рейтинге самых узнаваемых и дорогих российских фирм

Консалтинговая компания по оценке брендов Brand Finance опубликовала список самых узнаваемых и дорогих российских фирм Russia 50. Краснодарский ретейлер «Магнит» занял в списке третье место, набрав 80 баллов.

На первом месте в рейтинге по индексу силы бренда с результатом 88,8 балла — «Аэрофлот». Вторым по узнаваемости стал Сбербанк, который аналитики оценили в 82,9 балла.

«Роснефть» занимает четвертое место (76,3 балла). На пятой строчке расположился оператор «Билайн» (74,8 балла). В первую десятку также включили «ЛУКОЙЛ», «Мегафон», ВТБ, «Газпром» и МТС.

Аналитики оценивали влияние бренда на коммерческую и операционную деятельность компаний с учетом таких факторов, как узнаваемость, лояльность, эффективность бизнес-модели, а также инвестиции в рекламу, сообщает «РИА Новости».

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