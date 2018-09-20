«Магнит» вошел в топ-10 крупнейших компаний РФ

Ритейлер переместился с седьмого места на девятое.

Суммарная выручка 500 компаний, вошедших в новую версию рейтинга РБК, по итогам 2017 года выросла на 9,07% и составила 72,3 трлн рублей. Доход первых 22 компаний в совокупности превышает выручку всех остальных.

По совокупной выручке лидируют компании нефтегазового сектора, на них приходится около трети совокупной выручки всех компаний. В десятку вошли «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», Сбербанк, РЖД и ВТБ, X5 и «Сургутнефтегаз», «Магнит» и «Россети».

Больше всего в рейтинге представлено компаний, работающих в сфере торговли (53), за ними следуют организации из финансового (51) и нефтегазового (49) секторов. В списке 88 государственные компании.

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