«Магнит» выкупит свои акции на 670 млн рублей

Максимальная цена за одну акцию «Магнита» — 4 тыс. 70 рублей.

Ретейлер с 1 по 5 апреля 2019 года выкупит 164,7 тыс. собственных акций. На это потратят 670,4 млн рублей. Обратный выкуп будет финансироваться за счет свободного денежного потока. Акции «Магнита» выкупят для выплаты вознаграждения президенту компании Яну Дюннингу в соответствии с условиями его трудового договора.

Процедуру обратного выкупа проведет ООО «Ренессанс Брокер», которое заключило соглашение с АО «Тандер». Акции выкупят и затем продадут их «Тандеру» по цене, привязанной к средней цене акций на Московской бирже, сообщает РБК-Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», основатель «Магнита» Сергей Галицкий в феврале 2018 года покинул компанию. Он продал практически все свои акции группе ВТБ.

Президентом «Магнита» стал экс-глава «Ленты» Ян Дюннинг.