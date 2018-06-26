«Магнит» запустил мобильное приложение для оценки сервиса в магазинах

Розничная сеть создала программу, которая позволяет клиентам в онлайн-режиме направлять свои пожелания и замечания о работе торговых точек.

С помощью мобильного приложения «Пульс-М» покупатели в несколько кликов могут оценить работу объектов.

Для оценки создали несколько критериев: обслуживание, качество товаров, ассортимент, наличие той или иной продукции, чистота помещения, технические неисправности и прочие. Посетители могут сделать фотографии и отправить их вместе с оценкой. Информация поступает руководству конкретного магазина для устранения замечаний или рассмотрения предложений, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

«Пульс-М» автоматически определяет геопозицию посетителя и предлагает выбрать ближайший магазин. Также можно найти объект по названию улицы.

Приложение доступно для владельцев смартфонов на базе операционных систем iOS и Andriod.

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