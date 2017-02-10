«Магнит» запустил программу трудоустройства студентов Кубани

Ретейлер «Магнит» совместно с кубанскими вузами на постоянной основе запускает программу для трудоустройства студентов.

В проекте «Магнит: новое поколение» участвуют Кубанский государственный университет, Кубанский государственный аграрный университет и Кубанский государственный технологический университет.

Студенты смогут получить стабильную работу еще на этапе обучения или сразу после окончания учебного заведения.

В тестовом режиме проект действовал с весны 2016 года и, по словам организаторов, доказал свою эффективность.

Программа включает в себя знакомство с федеральным ретейлером, производственную и преддипломную практику в компании. На всех этапах стажировка оплачивается. Всего за период существования программы было рассмотрено более 250 заявок от студентов трех кубанских вузов. После конкурсного отбора 110 заявок были одобрены. Более 70 будущих специалистов уже прошли оплачиваемые производственные практики по различным направлениям. Часть студентов трудоустроена.

Общая сумма выплат от розничной сети с начала реализации программы «Магнит: новое поколение» уже составила около 1,5 млн рублей.

Направления обучения в компании затрагивают около 30 различных специальностей: экономист, инженер, IT-специалист, агроном, технолог, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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