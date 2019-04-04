Магомед-Шапи Сулейманов: мама отговаривала от переезда в Краснодар

Полузащитник ФК «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов в интервью рассказал, как решил стать футболистом и почему не считает себя игроком замены.

Игрок ФК «Краснодар» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, что сначала ходил на борьбу, но футбол ему тоже всегда нравился.

«В какой-то момент я сказал отцу, чтобы тот отвел меня в футбольную секцию. Я начал заниматься футболом каждый день. Хотя тренер по борьбе приходил, переманивал обратно. Говорил, что сделает из меня чемпиона мира. Но у меня появилась любовь к футболу, и по сей день я занимаюсь только им. Я занимался борьбой с братом, будучи еще очень маленьким. У меня и в борьбе могло все получиться. Но когда пришел в футбольную секцию, сразу понял, что борьба это не мое, а футбол — мое. Я занимался у многих тренеров и хочу сказать им большое спасибо за то, что они сделали из меня человека», — рассказал футболист.

Лучшим игроком на все времена Сулейманов назвал Лионеля Месси. Также футболист признался, что ему льстит, когда его сравнивают с нападающим «Барселоны».

«Но между Лионелем Месси и мною очень большая пропасть. Я, конечно, буду стараться много работать и прогрессировать, чтобы выйти на его уровень. Это почти невозможно, но я буду стараться», — отметил футболист.

Говоря о приглашении в ФК «Краснодар», Сулейманов рассказал, что сначала его мама отговаривала от переезда.

«Мы играли с «Краснодаром» на региональном уровне Южного федерального округа. После игры тренер подошел ко мне и пригласил на просмотр. В итоге я прошел два просмотра, после чего тренер позвонил и сказал, что меня взяли. Я был безумно счастлив. Хотя мама не верила в меня тогда. Мама отговаривала, говорила, что у меня не получится. А я считал, что надо попробовать. Но папа переубедил маму. Он у меня любит футбол и сказал: «Конечно, езжай, надо попробовать». Я в 13 лет оказался в Академии «Краснодара» и уже шесть лет там», — сказал футболист.

Частые выходы в матчах на замену полузащитник объясняет тем, «что сейчас это, может быть, даже и лучше, надо работать».

«Я хочу сказать, во-первых, что не считаю себя игроком замены. Просто так получается, что выхожу и забиваю. Я не играю много в стартовом составе, но понимаю, что сейчас для меня это, может быть, даже и лучше. Мне надо работать, чтобы стать игроком стартового состава. Роль игрока подмены меня абсолютно не устраивает. Но, конечно же, когда выхожу на замену, стараюсь показывать максимум. Ведь только так можно пробиться в стартовый состав», — цитирует Магомеда-Шапи Сулейманова пресс-служба РФС.