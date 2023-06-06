Майк Пенс вступил в гонку за пост президента США

Бывший вице-президент США Майк Пенс подал в Федеральную избирательную комиссию заявку на участие в президентских выборах в 2024 году, сообщает Euronews. Ожидается, что он объявит о своем решении 7 июня.

Как член Республиканской партии 63-летний Пенс будет конкурировать с бывшим президентом Дональдом Трампом за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.

25 15 мая республиканский губернатор Флориды Рон ДеСантис, один из главных соперников Трампа, объявил, что будет участвовать в президентской гонке. Кеннеди и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли также выдвигали кандидатуры.

Майк Пенс занимал пост Вице-президент США с 2017 по 2021 год при президенте Дональде Трампе.