МАК: комиссия завершает расследование авиакатастрофы в Ростове-на-Дону

Комиссия по расследованию Межгосударственного авиационного комитета (МАК) получила всю необходимую информацию по катастрофе Boeing 737-800, которая произошла в Ростове-на-Дону 19 марта 2016 года.

В МАК 20 марта сообщили, что комиссия выполнила комплекс работ, необходимый для установления причин, обстоятельств и факторов авиакатастрофы и разработки мероприятий по предотвращению подобных катастроф в будущем.

Работа комиссии проводится во взаимодействии с уполномоченным представителем Национального комитета по безопасности на транспорте (NTSB) США и сектора расследования авиационных происшествий Генеральной авиационной администрации ОАЭ.

Комиссия по расследованию получила весь необходимый объем фактической информации и теперь завершает ее детальный анализ с участием специалистов заинтересованных государств. Позже будет подготовлен проект окончательного отчета, сообщает пресс-служба МАК.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выполнявший рейс из Дубая Boeing 738 авиакомпании FlyDubai потерпел катастрофу 19 марта 2016 года в 3:42 в аэропорту Ростова-на-Дону. На борту самолета находились 62 человека. Приоритетной версией причин крушения пассажирского самолета в августе 2016 года назвали человеческий фактор.

В авиакатастрофе погибла жительница Анапы. В Ростове-на-Дону 20 мая состоялись первые похороны жертв катастрофы Boeing 738. В июне судмедэксперты завершили выдачу родственникам останков погибших в катастрофе. Родные 27 погибших получили по 2 млн рублей.

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