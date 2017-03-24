МАК обнародовал предварительный отчет по авиакатастрофе под Бишкеком

Межгосударственный авиационный комитет 24 марта опубликовал предварительный отчет по крушению разбившегося вблизи бишкекского аэропорта Манас грузового Boeing 747.

Соответствующий документ размещен на официальном сайте комитета.

«Комиссия по расследованию проводит анализ летной технической документации, имеющей отношение к авиационному происшествию, а также записей бортовых и наземных средств объективного контроля», — говорится в документе.

По информации МАК, блок бортового компьютера управления полетом, найденный на месте происшествия, направлен в Национальный комитет по безопасности на транспорте США для проведения специальных исследований.

Отмечается, что предварительный отчет выпущен до окончания расследования авиакатастрофы. При поступлении дополнительной информации отчет может быть уточнен и дополнен.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авиакатастрофа произошла в районе международного аэропорта «Манас» 16 января. Самолет компании Turkish Airlines упал на поселок «Дача». На месте падения Boeing разрушены 32 жилых дома, погибли 35 жителей дачного поселка и четыре пилота самолета.

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