«Макдоналдс» будет платить стипендии 11 краснодарским студентам

Уже 18-й год подряд компания поощряет своих сотрудников таким образом. Стипендия составит 15 тыс. рублей.

«Компания «Макдоналдс» предоставляет студентам практически неограниченные возможности для роста и развития, поддерживая их именно в тот период, когда это действительно необходимо. Предоставляет им возможность в выборе рабочего графика, чтобы ребята могли совмещать работу и то, что важно в их жизни», — рассказал региональный менеджер компании «Макдоналдс» Артем Пугачев.

Студент КубГАУ Василий Глизнуца получил стипендию в прошлом году, а сейчас его ждет стажировка в московском офисе. Там он получит практический опыт работы по своей специальности в крупной международной компании.

«Это уникальная возможность для того, чтобы реализовать себя как в качестве студента, так и работника, потому что эта программа мотивирует работать и успевать на учебе», — считает стажер программы «Растим таланты» Василий Глизнуца.

Студенты составляют 60% сотрудников компании в России. В программу поддержки образования в этом году вложено более 7 млн рублей. Более 450 человек со всей России получили именные стипендии.

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