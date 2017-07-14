Макет космического корабля задержали по пути в Сочи из-за отсутствия разрешения

Макет «Бурана» везут из Подмосковья в образовательный центр «Сириус».

«Колонна с кораблем в настоящее время находится в Новомихайловском. Тягачи заехали на территорию Краснодарского края без разрешения на перевозку негабаритного груза. Ширина платформы достигает 5,5 м. В связи с этим оформляется документация. Упрдор «Черноморье» со своей стороны выписало разрешение на перевозку», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» пресс-секретарь ФКУ Упрдор «Черноморье» Александр Адзянов.

Сейчас разрешение находится на согласовании в УГИБДД Краснодарского края. После получения визы там будут завершены все процедуры по оформлению документов, и колонна продолжит движение в Сочи. Когда УГИБДД согласует документ, информации пока нет.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в Сочи привезли полноразмерный макет космического корабля «Клипер» ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Один из макетов космического корабля «Федерация» также могут отправить в Сочи.

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