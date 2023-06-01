Президент Франции Эммануэль Макрон извинился перед Восточной Европой Европейские страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высказывание Макрона на форуме GLOBSEC в Братиславе.

Макрон заявил, что, когда Франция предупредила о российской агрессии еще до начала масштабного российского вторжения в Украину, следовало поплатиться больше внимания.

Президент Франции, говоря о сохраняющихся разногласиях между восточными и западными членами Евросоюза по вопросам, касающимся России, назвал «старыми» и подчеркнул, что разделение на «новых» Европе бы не позволили.

“Некоторые люди говорят, что мы потеряли возможность, промолчав. Думаю, мы тоже упустили возможность послушать вас. Теперь это в прошлом», — сказал Макрон.