Макрон может вскоре объявить чрезвычайное положение

<p Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшее время будет принят национальный закон о чрезвычайном положении, чтобы ускорить возмещение ущерба, причиненного прошлыми беспорядками, сообщило во вторник BFMTV. Мы введем закон о чрезвычайном положении", – цитирует его телеканал. участник встречи Макрона с мэрами городов, пострадавших от беспорядков. встречался с мэрами городов.

Утром в минувший вторник сотрудники полиции застрелили 17-летнего подростка во время дорожной проверки в Нантере, которые, по словам силовиков, отказались выполнять их требования. В ряде французских городов в течение нескольких дней начались беспорядки. По данным МВД, молодежь по всей стране сожгла около 3800 автомобилей, а также милицейские и правительственные здания. По данным Минэкономики, было разграблено около 250 банковских отделений, около 200 продовольственных магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернуты силы специального назначения полиции, переброшена бронетехника и вертолеты. Всего было арестовано более 3000 человек, большинство из них несовершеннолетние.