Макрон предупредил Алиева о новых проблемах на Кавказе

По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, встреча с президентом Азербайджана Ильхомом Алиевым в Кишиневе 1 июня позволит продолжить обмен мнениями по ситуации на Южном Кавказе и поддержать мирные переговоры между Баку и Ереваном. Об этом говорится в поздравительном письме президента Франции главе Азербайджанского государства по случаю Дня независимости, который будет отмечаться в Азербайджане 28 мая.

“За последние тридцать лет и с момента установления дипломатических отношений Франция и Азербайджан установили прочные отношения, основанные на партнерстве в экономической, университетской и образовательной областях. Визит министра Европы и иностранных дел Катрин Колонна в Баку 26-27 апреля позволил мне увидеть наше общее стремление к развитию двусторонних отношений, и это меня порадовало. Это также позволило вспомнить, что Франция выступает за установление справедливого и прочного мира между Азербайджаном и Арменией, необходимого для стабильности и процветания всего региона”, – написал президент Франции.

Эммануэль Макрон: «Я рад снова встретиться с вами на втором саммите европейского политического сообщества, который состоится в Кишиневе 1 июня, что позволит нам продолжить обмен мнениями по проблемам, стоящим перед Кавказом и нашим континентом.

Президент Франции “Этот саммит, как и пражский, даст нам возможность поддержать переговоры между Азербайджаном и Арменией”, – надеется он.