Макрон против открытия офиса НАТО в Токио

Президент Франции Эммануэль Макрон в Японии заявил, что выступает против открытия представительства НАТО. По его словам, альянс должен ограничить свою работу Североатлантическим регионом. По словам Макрона, Япония не является приоритетом для НАТО.

Кроме того, президент опасается, что открытие офиса альянса в Токио может подорвать доверие Китая к Европе, говорят источники газеты, и не хочет поддерживать инициативы, которые могли бы его укрепить.

Отмечается, что все члены альянса должны дать согласие на открытие офиса НАТО в Токио, Франция может использовать эту возможность, чтобы заблокировать это решение.

Напомним, что в мае заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг что альянс обсуждает открытие своего представительства в Токио совместно с Японией. Если это будет сделано, Япония станет первой страной в Азии, которая откроет офис связи с НАТО.