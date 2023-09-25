Макрон заявил, что Франция выведет свои войска из Нигера до конца года

Франция отказывается от военного сотрудничества с повстанцами, захватившими власть в Нигере, и намерена вывести свою армию из этой африканской страны до конца года.

Французский Об этом заявил президент Эммануэль Макрон в интервью телеканалам «TF1» и «Франция 2».

«Мы прекратим военное сотрудничество с нынешним правительством Нигерии, поскольку оно больше не хочет бороться с терроризмом. Этот вопрос будет решен в ближайшие недели, и это ознаменует конец партнерства. Необходимо вывести войска организованно в ближайшие недели и месяцы”, – сказал Макрон, имея в виду вывод войск с базы в Ниамее.

Макрон пообещал, что Париж “продолжит помочь континенту в борьбе с терроризмом» и подчеркнул, что будет сотрудничать только с официальными законными органами, которые об этом просят.