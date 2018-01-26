Максим Бондаренко вступил в должность главы Приморско-Ахтарского района

Инаугурация прошла 26 января на 43-й сессии районного Совета депутатов.

В церемонии приняли участие вице-губернатор Алексей Копайгородский, депутаты ЗСК, главы силовых структур, ветераны, руководители предприятий и организаций района.

Заместитель главы региона вручил Максиму Бондаренко удостоверение главы района.

«От имени губернатора поздравляю вас со вступлением в должность. Ваш муниципалитет — перспективная территория с большим экономическим потенциалом, от развития которого напрямую зависит благополучие жителей. И это — задача номер один для вас и вашей команды», — отметил Копайгородский.

Бондаренко поблагодарил руководство края, депутатов ЗСК и района, весь актив и жителей за доверие.

На церемонии Алексей Копайгородский передал первому заместителю главы района Евгению Путинцеву медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени. Благодарности губернатора Краснодарского края получили депутаты районного Совета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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