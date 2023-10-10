Максим Галкин заявил, что останется в Израиле с семьей

Известный российский юморист Максим Галкин заявил, что останется с семьей в Израиле и даже не рассматривает возможность переезда в другую страну.

“Мы находимся здесь в трудные для Израиля времена, и даже если бы у нас была такая возможность, мы не думали бы уезжать. Аэропорт открыт. Авиакомпании продолжают летать, несмотря на риск, поэтому есть возможность покинуть страну. Но мы никуда не денемся. Вместе с моей женой Аллой и нашими детьми мы хотим поддержать народ Израиля в такое трудное время. Это большая печаль. Мы гордимся тем, что являемся частью нации, которая сохраняет единство”, – заявил Максим Галкин.

Также М.Галкин заявил, что жил в Израиле не только для того, чтобы получить паспорт.

p>”Почему ты не пошел на фронт, – спросил он. Есть такие, которые говорят. Если бы я служил в израильской армии и была бы причина защищать Израиль, я бы пошел. Но я могу помочь другим способом: сдаю кровь. Мы считаем, что русскоязычным израильтянам важно находиться в этой стране вместе с Аллахом в такое трудное время. Мы живем здесь не только потому, что нам нужен паспорт. Я отправил своих детей в школу иврита (иврит). Нам удалось отправить их в Американскую дипломатическую школу. Но я хотел, чтобы мои дети говорили на иврите, как израильтяне. Еще учу язык”, – добавил Максим Галкин.

Следует отметить, что после того, как палестинская группировка “Хамас” напала на Израиль в субботу, ряд стран объявили войну и начали эвакуировать своих граждан из Израиля.