Мальчик из Туапсе получит подарок от продюсера Максима Фадеева

Всего на «почту Дяди Макса» пришло 6 тыс. 899 посланий из всех регионов России.

В канун Нового года музыкант и продюсер Максим Фадеев предложил детям поучаствовать в своеобразном флешмобе — прислать доброе письмо с пожеланиями.

Музыкант случайным образом выбрал несколько писем и теперь пришлет подарки их отправителям. Единственным ребенком из Краснодарского края, который получит подарок, стал Андрей Шевченко из Туапсе.

«Несмотря на то, сколько доброжелательных отзывов и подарков я получил от вас, сам гораздо больше люблю дарить их. Лучший подарок — знать, что ты кого-то сделал счастливее», — написал Фадеев в своем Instagram.

Как и обещал! Вытянул наугад из волшебного мешка письма! Мы уже связываемся с каждым из названных отправителей и начали готовить подарки🎁 Кто услышал тут своё имя? Несмотря на то, сколько доброжелательных отзывов и подарков я получил от вас🙏🏻❤️, сам гораздо больше люблю дарить их. Лучший подарок — знать, что ты кого-то сделал счастливее☺️ И, кстати, именно из-за ваших писем ощущение праздника теперь не покидает вовсе. Спасибо за вашу доброту и искренность! Это лучшая обратная связь, которую только можно получить. СПАСИБО! #почтаДядиМакса @udiadimaxa

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Янв 31, 2018 at 2:44 PST

Вернуться на ленту

Источник