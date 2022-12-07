«Мало не покажется»: Россия придумала, как ответить на нефтяные санкции Запада

Российская сторона подготовила три варианта ответа на потолок цен на нефть.

Российские власти подготовили три варианта ответного механизма на введение странами G7 и Европейского союза потолка цен на импорт российской нефти. В настоящее время проект указа президента обсуждается его администрацией с правительством, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкие к правительству источники.

Как сообщается первый вариант предполагает полный запрет на продажу нефти странам, поддержавшим ограничение. Запрет будет действовать даже в том случае, если данные страны приобретают сырье у России не напрямую, а через посредников.

Второй вариант, сообщает издание, предполагает запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, независимо от страны-получателя. В качестве третьего варианта в настоящее время рассматривается введение так называемой индикативной цены. Подразумевается определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, в случае увеличения дисконта продажа будет запрещена.

Российская сторона ответит на очередные нефтяные санкции Запада.

Между тем, указывают «Ведомости», на данный момент ни один из этих вариантов не был одобрен, возможны и другие альтернативы.

Экономист Ирина Романова полагает, что российская сторона не оставит без ответа введение потолка цен на российскую нефть. «Кто бы что ни говорил, но мы столкнулись с очередной санкционной мерой, на которую нельзя не реагировать. Надо понимать, что и российский бюджет был сверстан исходя из других значений стоимости нефти. Это означает, что России придется искать недостающие средства – возможно, при помощи кредитования», – указала она в разговоре с «Блокнотом».

Романова не исключила, что могут появиться и другие варианты ответных мер: «Пусть не сомневаются, ответ будет – мало не покажется».

Ранее страны G7 и Австралия договорились о введении предельной цены на покупку нефти из России на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщалось в обнародованном заявлении коалиции. Решение по потолку цены на российскую нефть вступило в силу с 5 декабря 2022 года.

Издание Financial Times отмечает, что консенсус по потолку цен удалось достичь после отказа Польши от своих возражений. До этого Варшава предлагала ввести потолок цены на российскую нефть в размере 30 долларов за баррель. По словам главы Еврокомиссии, лимит цены на нефть из России будет регулируемым.

В Москве неоднократно предупреждали, что в случае введения фиксированной цены Россия перестанет поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые приняли такое решение. Вице-премьер Александр Новак сравнил подобные действия с «полным абсурдом».

Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что американцы и их союзники после ограничения цены на нефть могут ввести аналогичную меру для других товаров из РФ. По его словам, речь может идти о металле и газе.

О планах ввести потолок цен на российскую нефть в начале сентября сообщили министры финансов стран G7. Лимит планировали ввести с 5 декабря для нефти и с 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Однако Евросоюз не мог принять единого решения на этот счет. Против выступали Кипр и Венгрия.

Президент Владимир Путин в ответ подчеркивал, что Россия не будет ничего поставлять за границу, если это будет противоречить ее собственным интересам.