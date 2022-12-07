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«Мало не покажется»: Россия придумала, как ответить на нефтяные санкции Запада

auladin 07.12.2022 Экономика

«Мало не покажется»: Россия придумала, как ответить на нефтяные санкции Запада

Российская сторона подготовила три варианта ответа на потолок цен на нефть.

Российские власти подготовили три варианта ответного механизма на введение странами G7 и Европейского союза потолка цен на импорт российской нефти. В настоящее время проект указа президента обсуждается его администрацией с правительством, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкие к правительству источники.

Как сообщается первый вариант предполагает полный запрет на продажу нефти странам, поддержавшим ограничение. Запрет будет действовать даже в том случае, если данные страны приобретают сырье у России не напрямую, а через посредников.

Второй вариант, сообщает издание, предполагает запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, независимо от страны-получателя. В качестве третьего варианта в настоящее время рассматривается введение так называемой индикативной цены. Подразумевается определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, в случае увеличения дисконта продажа будет запрещена.

«Мало не покажется»: Россия придумала, как ответить на нефтяные санкции Запада

Российская сторона ответит на очередные нефтяные санкции Запада.

Между тем, указывают «Ведомости», на данный момент ни один из этих вариантов не был одобрен, возможны и другие альтернативы.

Экономист Ирина Романова полагает, что российская сторона не оставит без ответа введение потолка цен на российскую нефть. «Кто бы что ни говорил, но мы столкнулись с очередной санкционной мерой, на которую нельзя не реагировать. Надо понимать, что и российский бюджет был сверстан исходя из других значений стоимости нефти. Это означает, что России придется искать недостающие средства – возможно, при помощи кредитования», – указала она в разговоре с «Блокнотом».

Романова не исключила, что могут появиться и другие варианты ответных мер: «Пусть не сомневаются, ответ будет – мало не покажется».

Ранее страны G7 и Австралия договорились о введении предельной цены на покупку нефти из России на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщалось в обнародованном заявлении коалиции. Решение по потолку цены на российскую нефть вступило в силу с 5 декабря 2022 года.

Издание Financial Times отмечает, что консенсус по потолку цен удалось достичь после отказа Польши от своих возражений. До этого Варшава предлагала ввести потолок цены на российскую нефть в размере 30 долларов за баррель. По словам главы Еврокомиссии, лимит цены на нефть из России будет регулируемым.

В Москве неоднократно предупреждали, что в случае введения фиксированной цены Россия перестанет поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые приняли такое решение. Вице-премьер Александр Новак сравнил подобные действия с «полным абсурдом».  

Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что американцы и их союзники после ограничения цены на нефть могут ввести аналогичную меру для других товаров из РФ. По его словам, речь может идти о металле и газе.  

О планах ввести потолок цен на российскую нефть в начале сентября сообщили министры финансов стран G7. Лимит планировали ввести с 5 декабря для нефти и с 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Однако Евросоюз не мог принять единого решения на этот счет. Против выступали Кипр и Венгрия.

Президент Владимир Путин в ответ подчеркивал, что Россия не будет ничего поставлять за границу, если это будет противоречить ее собственным интересам.

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