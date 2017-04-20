Мамаев и Петров проиграли воспитаннику Академии ФК «Краснодар» в киберфутбол

В Академии ФК «Краснодар» в апреле прошла заключительная часть внутреннего чемпионата по FIFA-2017.

В мини-турнире состязались два игрока основного состава ФК «Краснодар» Павел Мамаев и Сергей Петров, а также шесть воспитанников Академии клуба — победителей промежуточных соревнований среди разных возрастов: Даниил Игнатьев, Артем Даценко, Владислав Самко, Роман Симонов, Шамиль Мавлянов и Роман Куражов.

По результатам жеребьевки игроков разбили на четыре пары. В итоге со счетом 4:0 победил Роман Симонов. Его соперник Владислав Самко взял серебро, третье место разделили между собой Сергей Петров и Даниил Игнатьев.

По окончании турнира состоялся выставочный матч между победителем и киберфутболистом «Краснодара» Андреем Конновым. В основное время игра завершилась вничью — 1:1, а в серии пенальти победу одержал Андрей Коннов — 4:2, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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