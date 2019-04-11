Мамаев в суде извинился перед избитым водителем

Дело о драках с участием футболистов Кокорина и Мамаева слушается в Пресненском суде Москвы.

В ходе заседания 11 апреля полузащитник ФК «Краснодара» Павел Мамаев принес извинения пострадавшему Виталию Соловчуку.

«Я бы хотел принести извинения за тот легкий вред, который диагностировали. Я готов возместить компенсацию морального вреда и также хочу к Виталию обратиться, чтобы на основании видеозаписи, он вспомнил что Кокорин Александр на самом деле пытался погасить конфликт», — цитирует «МК» Павла Мамаева.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в октябре 2018 года Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным устроили драку в московском кафе. В результате происшествия пострадал сотрудник Минпромторга Денис Пак. Позже телеведущая Первого канала Ольга Ушакова заявила, что футболисты также причастны к нападению на ее водителя, который после произошедшего попал в реанимацию.

Игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев на суде 9 апреля частично признал вину.

Московский суд 17 апреля рассмотрит жалобу на продление ареста Кокорину и Мамаеву.

Заседание, которое проходит 11 апреля в Пресненском суде Москвы, было прервано из-за сообщения о бомбе.

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