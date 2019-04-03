Мамаеву и Кокорину продлили арест до 25 сентября

Предварительное слушание по делу футболистов прошло 3 апреля в Пресненском суде Москвы.

По итогам предварительного слушания суд продлил содержание под стражей Павла Мамаева и Александра Кокорина еще на полгода — до 25 сентября. Первое открытое судебное заседание по делу футболистов пройдет 9 апреля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в октябре 2018 года Павел Мамаев вместе с Александром Кокориным устроили драку в московском кафе. В результате происшествия пострадал сотрудник Минпромторга Денис Пак. Позже телеведущая Первого канала Ольга Ушакова заявила, что футболисты также причастны к нападению на ее водителя, который после произошедшего попал в реанимацию.

Пока футболисты находятся в московском СИЗО, рыночная стоимость обоих снизилась на 1 млн евро. В марте дело футболистов Мамаева и Кокорина направили в суд.

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