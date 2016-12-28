style=»width: 320px;»> Мандарины из Турции запретили к ввозу в страну

Более 20 тонн мандаринов запрещено к ввозу в Россию в порту Новороссийска. В партии новогодних лакомств из Турции обнаружили карантинный объект — средиземноморскую плодовую муху.

Наличие вредителя подтвердила экспертиза.

Фитосанитарному контролю подлежит любая продукция с высоким и низким карантинным риском. Средиземноморская плодовая муха относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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