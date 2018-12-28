Обычно на станцию доставляют апельсины, потому что мандарины доходят туда не в очень хорошем состоянии.

Ради праздника решили сделать исключение.

На орбиту также привезли наборы овсяных каш с различными наполнителями, пюре из кураги, дробленую бруснику, чернослив, сладкий и соленый миндаль, крекеры, карамель, фруктовые палочки, бородинский и ржаной хлеб, несколько видов печенья и медовые коврижки.

Первое блюдо космонавты смогут выбирать из борща, рассольника, вермишелевого супа, супа из шампиньонов, горохового или овощного супов-пюре, харчо или зеленых щей.

В качестве основного блюда экипажу предложат белугу, осетра, карпа с овощами в масле, говядину под майонезом, телятину с овощами, рыбные голубцы в томатном соусе, мясо-овощную запеканкк, мясо цыплят, мясо с гречкой или перловкой, свинину и щуку .

Сейчас на станции работает один экипаж из трех человек, прибывших на станцию 3 декабря. Единственный россиянин среди них — командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко, сообщает РИА «Новости».

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