Мандарины вошли в топ-10 популярных продуктов к новогоднему столу

Рейтинг покупок россиян составили аналитики крупной торговой сети.

Лидируют в праздничном рейтинге сладости. В общей продуктовой корзине россиян их доля — 11%. На втором месте то, без чего очень сложно представить новогодний стол, — шампанское. В Казани предпочитают более крепкие напитки, а в Москве и Санкт-Петербурге игристые вина. На третьем месте всероссийского рейтинга оказался сыр. Его доля составила чуть более 7% в общем списке покупок. Абхазские мандарины оказались на восьмой строчке.

Замыкает десятку продуктовый набор салата оливье. Он, как и в прошлом году, стал самым популярным холодным блюдом новогоднего стола.

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