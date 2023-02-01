Маневрирует перед Западом: Казахстан закрывает торговое представительство в России

Депутат Затулин: желание Казахстана закрыть торгпредство в России — попытка маневрировать.

Казахстан продолжает отдаляться от россии как в политической сфере, так и в экономической. На этот раз, Министерство торговли и интеграции республики предложило закрыть торговое представительство в России. Публичные обсуждения проекта пройдут в ближайшие две недели, до 15 февраля.

«Ликвидировать государственное учреждение «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации» Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан», — говорится в проекте документа, опубликованном на сайте «Открытые НПА». В случае, если инициатива будет одобрена, торгово-финансовый оборот между двумя странами резко снизится.

В Госдуме уже прокомментировали предложение Казахстана о закрытии торгпредства в России. По мнению зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предположил, что такой шаг, скорее всего, связан с желанием Астаны сохранить связи с Западом и не попасть под санкции.

«Я думаю, что Казахстан маневрирует. Это его поведение было и до начала СВО. Связано оно с желанием сохранить связи со странами, которые сегодня вовлечены в санкционный режим. Скорее всего, это решение о закрытии торгового представительства связано с этим», — заявил депутат.

Он добавил, что и у России раньше были торговые представительства, но теперь их функции перешли на сотрудников дипмиссий. Что касается Казахстана, то он пытается извлечь выгоду из географического положения и заработать на транзите, подытожил собеседник «Ленты.ру».

Соглашение о взаимном учреждении торговых представительств России и Казахстана действует с октября 1992 года. Приоритетами работы ведомства являются помощь экспортерам Казахстана в выходе на российский рынок, а также привлечение иностранных инвестиций в страну. На сегодняшний день Республика Казахстан для Российской Федерации является важным партнёром во внешней торговле. Казахстану принадлежит 2-е место по СНГ и 10-е место в мировом рейтинге внешнеторговых партнёров России.

В торговом представительстве Казахстана в России заявили, что пока работают в штатном режиме.

Депутат Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Азамат Абильдаев пострадал за поддержку спецоперации. Народного избранника исключили из партии «Ак жол» (Светлый путь), а затем лишили мандата после того, как он признался в интервью, что уважает президента России Владимира Путина и выступил в поддержку СВО.