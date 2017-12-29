Марафон «Новый год — в хорошие руки» продолжится в 2018 году

На телеканале «Кубань 24» в конце декабря стартовал благотворительный марафон.

Подопечные волонтеров и приюта «Краснодог» ищут хозяев. У многих дворняг сложная судьба. От кого-то отказались хозяева, другие попали в приют больными и ослабленными. Всех животных привили и стерилизовали. У четырех собак уже появились новые хозяева.

Мохнатого друга нашла и одна из ведущих «Кубань 24» Инна Волкова. На съемках телемарафона ее очаровала дворняжка Лиса. Еще один пес по кличке Барон отправился в Майкоп.

«Увидели на канале «Кубань 24», влюбились и забрали в хорошие руки, к себе. Родители будут довольны. Собака хорошая, красивая, приятная», — рассказал хозяин Барона Евгений Тищенко.

Акция «Новый год — в хорошие руки» продолжится и после праздников. Пока забрать одного из питомцев можно, позвонив волонтерам или в приют.

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